В Ингушетии подъемник рухнул на школьницу
В одной из школ в Назрани на ученицу четвертого класса упал строительно-монтажный подъемник, девочку госпитализировали, сообщили в региональном следственном управлении СК.
Инцидент произошел на уроке физкультуры, на ребенка упал строительно-монтажный подъемник, сообщило ведомство на своем сайте. Угроза ее жизни отсутствует.
Следователи начали доследственную проверку, которая позволит дать юридическую оценку действиям или бездействию ответственных лиц школы.
В ноябре на Чукотке часть металлической конструкции гаража снесло ветром, она убила женщину и ее шестилетнюю внучку.