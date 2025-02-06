В Ингушетии подъемник рухнул на школьницу

В одной из школ в Назрани на ученицу четвертого класса упал строительно-монтажный подъемник, девочку госпитализировали, сообщили в региональном следственном управлении СК.

Инцидент произошел на уроке физкультуры, на ребенка упал строительно-монтажный подъемник, сообщило ведомство на своем сайте. Угроза ее жизни отсутствует.

Следователи начали доследственную проверку, которая позволит дать юридическую оценку действиям или бездействию ответственных лиц школы.

В ноябре на Чукотке часть металлической конструкции гаража снесло ветром, она убила женщину и ее шестилетнюю внучку.