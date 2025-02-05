Экс-мэра Самары Виктора Тархова и его жену застрелили

Бывший мэр Самары Виктор Тархов и его жена застрелены, по подозрению в убийстве задержана их внучка. Об этом сообщает RTVI со ссылкой на источник в следственном управлении СКР Самарской области.

Отмечается, что преступление произошло около месяца назад вскоре после возвращения Тархова и его жены в Россию из Финляндии.

«Они застрелены. Подозреваемая их внучка, задержана», сообщил источник RTVI, отметив, что она отказывается давать показания.

Следствие считает, что именно она отправляла SMS-сообщения с телефонов дедушки и бабушки. Указывается, что внучка Тарховых после убийства начала продавать их имущество, в том числе принадлежащую бывшему мэру коллекцию икон и автомобили.

Напомним, что Тархов занимал пост мэра Самары с 2006 по 2010 годы.

Происшествия
Видео
Виктор Тархов
Следственный комитет
Финляндия
Самара
5