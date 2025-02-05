Бывший мэр Самары Виктор Тархов и его жена застрелены, по подозрению в убийстве задержана их внучка. Об этом сообщает RTVI со ссылкой на источник в следственном управлении СКР Самарской области.

Отмечается, что преступление произошло около месяца назад вскоре после возвращения Тархова и его жены в Россию из Финляндии.

« О н и з а с т р е л е н ы . П о д о з р е в а е м а я — и х в н у ч к а , з а д е р ж а н а » , — с о о б щ и л и с т о ч н и к R T V I , о т м е т и в , ч т о о н а о т к а з ы в а е т с я д а в а т ь п о к а з а н и я .

Следствие считает, что именно она отправляла SMS-сообщения с телефонов дедушки и бабушки. Указывается, что внучка Тарховых после убийства начала продавать их имущество, в том числе принадлежащую бывшему мэру коллекцию икон и автомобили.

Напомним, что Тархов занимал пост мэра Самары с 2006 по 2010 годы.