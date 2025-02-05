Экс-мэра Самары Виктора Тархова и его жену застрелили
Бывший мэр Самары Виктор Тархов и его жена застрелены, по подозрению в убийстве задержана их внучка. Об этом сообщает RTVI со ссылкой на источник в следственном управлении СКР Самарской области.
Отмечается, что преступление произошло около месяца назад вскоре после возвращения Тархова и его жены в Россию из Финляндии.
«Они застрелены. Подозреваемая — их внучка, задержана», — сообщил источник RTVI, отметив, что она отказывается давать показания.
Следствие считает, что именно она отправляла SMS-сообщения с телефонов дедушки и бабушки. Указывается, что внучка Тарховых после убийства начала продавать их имущество, в том числе принадлежащую бывшему мэру коллекцию икон и автомобили.
Напомним, что Тархов занимал пост мэра Самары с 2006 по 2010 годы.