В Сергиевом Посаде на территории промышленной площадки на улице Симоненкова загорелись 11 бытовок. Пострадал один человек, пишет Telegram-канал «Сергиев Посад Life».

По данным канала, на территории находятся еще 22 объекта.

На место происшествия прибыли специалисты экстренных служб. Пожарные заняты локализацией возгорания, стремятся не допустить, чтобы огонь перекинулся на оставшиеся строения.

Медики госпитализировали молодого человека, получившего ожоги рук 1 и 2 степени при тушении пожара.