Десять крупнейших авиакатастроф в истории

Пассажирский самолет Bombardier CRJ700 30 января столкнулся с военным вертолетом Black Hawk и упал в реку Потомак рядом с аэропортом имени Рональда Рейгана в Вашингтоне. На борту находились 60 пассажиров и четыре члена экипажа. В связи с этим URA.RU в своем материале вспоминает десять самых крупнейших авиакатастроф в истории.

Крушение самолета Embraer E190 в Казахстане

Самые крупные авиакатастрофы 2024 года в России и мире

25 декабря 2024 года вблизи аэропорта Актау в Казахстане произошло крушение самолета Embraer E190, принадлежащего Азербайджанским авиалиниям. Рейс 8243 выполнял маршрут из Баку в Грозный, когда пилотам сообщили о необходимости совершить аварийную посадку в Казахстане из-за нештатной ситуации, связанной с потерей управления. На борту находились 67 человек, из которых 29 выжили, а 38 погибли, включая всех членов экипажа, кроме двух.

Катастрофа в аэропорту Муан

29 декабря 2024 года в аэропорту Муан в Южной Корее самолёт Boeing 737-8ASK компании Jeju Air, который летел из Бангкока, приземлился без шасси. В результате он выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы и столкнулся с насыпью. В этой трагедии погибли 179 человек, а выжили только двое из 181 человека, которые находились на борту. Это было самое серьезное происшествие с Boeing 737 Next Generation и первая авиакатастрофа для компании Jeju Air.

Падение MH17 над Украиной

17 июля 2014 года произошло крушение Boeing 777, принадлежащего Malaysia Airlines, который летел из Амстердама в Куала-Лумпур. Самолет потерял связь в зоне конфликта над Восточной Украиной, и все 298 находившихся на борту пассажиров и экипажа погибли.

Пожар в Эр-Рияде

19 августа 1980 года в грузовом отсеке авиалайнера Lockheed TriStar, который выполнял рейс из Эр-Рияда в Джидду, случилось возгорание. Экипаж принял решение вернуться в аэропорт, но ни пилоты, ни службы спасения не смогли оперативно отреагировать на возникшую критическую ситуацию. В результате трагедии в огне погиб 301 человек.

Теракт на борту Air India

Катастрофа Boeing 747 под Корком произошла 23 июня 1985 года в результате террористического акта. Авиалайнер Air-India, рейс AI182 из Монреаля в Бомбей, взорвался на высоте 9,5 тысячи метров над Атлантическим океаном, в 176 километрах от Ирландии. Все 329 пассажиров и членов экипажа погибли, что сделало это событие крупнейшей катастрофой в индийской авиации и одним из самых трагических терактов с участием Boeing 747.

Крушение Douglas DC-10

3 марта 1974 года самолет Turkish Airlines, следовавший из Стамбула в Лондон, потерпел крушение недалеко от Парижа. Причиной инцидента стала разгерметизация корпуса из-за внезапно открывшегося грузового люка. Погибли все 346 человек на борту.

Столкновение над Чархи Дадри

12 ноября 1996 года в небе над Индией столкнулись пассажирский самолет Boeing 747 и грузовой Ил-76. Оба самолета не выполнили указания диспетчера, что привело к столкновению и гибели 349 человек.

Катастрофа у горы Оцутака

12 августа 1985 года Boeing 747 японских авиалиний упал недалеко от Токио. Причиной катастрофы стала ошибка в процессе ремонта самолета, что привело к отказу гидросистем. В результате самолет столкнулся с горой. Из 524 пассажиров и членов экипажа трагедии удалось выжить лишь четырем людям.

Столкновение в Тенерифе

27 марта 1977 года на Тенерифе произошла одна из самых ужасных авиакатастроф, в которой погибли 583 человека. Два самолета Boeing 747, один из которых принадлежал компании KLM, столкнулись на взлетной полосе из-за недопонимания команд диспетчера.

Теракты 11 сентября 2001 года

11 сентября 2001 года произошли террористические атаки, которые стали одним из самых трагических событий в истории. В этот день четыре самолета, захваченные террористами, были использованы в их целях. Два самолета врезались в башни Всемирного торгового центра, в результате чего здания обрушились. Третий самолет ударил по Пентагону, нанеся серьезный ущерб. Четвертый самолет, благодаря действиям пассажиров, не достиг цели. В результате атак погибло почти три тысячи человек, среди которых были и спасатели.