Суд оштрафовал жену Эммануила Виторгана

Суд в Хамовниках оштрафовал жену Эммануила Виторгана Ирину на 300 рублей. Об этом сообщает mk.ru.

Виторган оштрафовали по статье 15.33.2, часть 1, из-за нарушения порядка и сроков предоставления сведений в фонды пенсионного и социального страхования. Само нарушение допущено театральным агентством ВИТЭМ, которым руководит Ирина. Жена артиста не стала оспаривать решение суда.

В октябре 2024 года Виторган признался, что не знает размера своей пенсии. По словам 84-летнего артиста, всеми его финансами занимается супруга.

Эммануил Виторган стал известен после главной роли в фильме "И это все о нем", славу ему также принесли роли в фильмах "Чародеи", "Благочестивая Марта", "Ларец Марии Медичи", "Долгий путь в лабиринте", "Тревожное воскресенье".

Ирина и Эммануил Виторган поженились в 2003 году. В их браке родилось двое дочерей – Этель (в 2018 году) и Клара (в 2019-м). У актера также есть дочь Ксения Румянцева от первого брака и сын Максим Виторган от второго.