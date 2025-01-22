В Киеве прогремели взрывы

В Киеве на левом берегу Днепра прогремели взрывы. Об этом сообщает «Страна.ua».

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Издание также отмечает, что возможна работа системы противовоздушной обороны. Мэр города Виталий Кличко сообщил, что угроза может появиться и на правом берегу, в связи с чем призвал жителей оставаться в укрытиях. В городе объявлена воздушная тревога.

Ранее взрывы прозвучали в Днепропетровске. СМИ сообщали о двух сериях взрывов.

В Киеве прозвучали новые взрывы

До этого в Сумской области в поселке Угроеды была взорвана критическая инфраструктура. Какой именно объект пострадал, не сообщается.