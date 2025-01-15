В Рязани произошла стрельба в школе

Стрельба произошла в школе №47 в Московском районе Рязани. Как сообщает «360», ранение получил 14-летний подросток.

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Telegram-канал Shot утверждает, что пистолет был игрушечный. Подростки хотели проверить, есть ли в нем пули. У пострадавшего диагностировали сотрясение мозга, закрытую черепно-мозговую травму и гематому в затылочной области. Его госпитализировали в Областную детскую клиническую больницу.

Версию об игрушечном пистолете подтвердили и в Министерстве образования Рязанской области. Как сообщает 62info.ru, представитель ведомства заявил, что ребенок действительно получил травму, однако «ни о каком реальном оружии речи не идет». Опасности для здоровья школьника нет.

Правоохранители организовали проверку. По ее итогам будут приняты кадровые решения. Кроме того, проверка пройдет и в остальных образовательных организациях Рязанской области.