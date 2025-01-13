В ХМАО на реке Обь первоклассники провалились под лед

В ХМАО ищут ребенка, который провалился под лед. Об этом сообщает управление МЧС по региону.

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Инцидент произошел на реке Обь в районе речного вокзала в Сургуте. Несмотря на то, что около водоема была установлена табличка «Выход на лед запрещен», два первоклассника спустились к воде.

В результате оба ушли под лед. Одного из них удалось спасти, поиски второго на данный момент продолжаются.

До этого в Петербурге на Финском заливе рыбак провалился под лед. Мужчину заметили многочисленные очевидцы и вызвали сотрудников экстренных служб. Приехавшие на место специалисты спасти пострадавшего не смогли. Сейчас в ситуации разбираются сотрудники правоохранительных органов.

Еще один подобный случай произошел на озере Байкал. Конькобежцы вышли на лед, но в 400 метрах от берега провалились под лед. Одному из них очевидцам удалось спасти, еще один не выжил.