Депутат устроил дебош в самолете

Экипаж самолета сообщил о нарушителе порядка на борту рейса, направлявшегося в Екатеринбург. По прибытии выяснилось, что дебоширом оказался местный депутат. Об этом в понедельник, 13 января, сообщил Telegram-канал Baza.

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По данным журналистов, рейс «Аэрофлота» прилетел из аэропорта Шереметьево в Кольцово 4 января. Перед приземлением экипаж уведомил о мужчине, который проявлял неадекватное поведение, ругался и не мог успокоиться. Когда самолет приземлился, к нему была вызвана полиция. Мужчину тут же задержали и доставили в отдел.

Во время разбирательства оказалось, что дебоширом был депутат от КПРФ и вице-президент строительной компании «Маяк» Станислав Блохин.

На допросе депутат заявил, что никакого беспорядка он не создавал — он всего лишь собирался выпить бокал вина со своей девушкой. По его словам, стюардессы долго не приносили им вино, но в результате все же согласились.

В итоге сотрудники полиции встали на сторону депутата и решили не составлять никаких протоколов на Блохина, написал Telegram-канал.

Ранее пассажир самолета, который летел из Сочи в московской аэропорт Шереметьево, устроил дебош на борту и громко матерился. Мужчину задержали сотрудники правоохранительных органов в столичном аэропорту.