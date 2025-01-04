СМИ: мазут «добрался» до виллы Алсу в Крыму

Мазут из потерпевших крушение танкеров дошёл до Балаклавы, Орловки и Любимовки в Крыму. Сотрудники МЧС убирают загрязнения на пляжах, пишет Telegram-канал Mash.

По данным канала, в районе Орловки, в Вязовой Роще, находится элитная вилла известной певицы Алсу.

В здании 14 спален, кинозал, музыкальная студия, бассейн. На территории находятся теннисный корт, конюшня, манеж, собственный пляж, причал и вертолётная площадка.

На Камчатке произошел разлив мазута

Отец исполнительницы 15 лет назад приобрел участок, построил на нем поместье, затем передал дочери, пояснили журналисты.

По их данным, в 2021 году Алсу выставила виллу на продажу за 800 млн рублей, но покупатель за 3 года так и не нашелся.