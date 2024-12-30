Крупный пожар произошел в Грозном

Крупный пожар возник в Грозном, по словам свидетелей, причиной могли стать взрывы на автозаправочной станции. Об этом стало известно в понедельник, 30 декабря.

На кадрах, которые были опубликованы РЕН ТВ, видно большое черное облако дыма и интенсивное пламя.

На АЗС на федеральной трассе на окраине Махачкалы 27 сентября произошел взрыв с последующим возгоранием. В результате погибли 13 человек, 11 граждан пострадали. Здание АЗС было разрушено, а технические сооружения и столовая загорелись на площади 500 квадратных метров.