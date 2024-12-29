Акула напала на туристов в Египте

У побережья курортного города Марса-Алам при атаке акулы пострадали два итальянских туриста. Один из них погиб, второй получил ранения, рассказали в министерстве окружающей среды Египта. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Ранее сообщалось, что в середине сентября 2024 года в результате нападения акулы у побережья курортного города Дахаб на Синайском полуострове пострадала египтянка.

В министерстве подчеркнули, что нападение произошло в Красном море, за пределами зоны для плавания.

Граждане России не пострадали при нападении акулы, погибший и пострадавший — итальянцы, уточнил генконсул РФ в Хургаде Виктор Воропаев.

Напомним, что в июне 2023 года в Хургаде при нападении тигровой акулы погиб российский турист.