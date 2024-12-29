В Краснодарском крае горит овощебаза на площади 1 тыс. кв. метров

Пожарные тушат возгорание на овощебазе в Краснодарском крае на площади 1 тыс. кв. м. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по краю.

"В Краснодарском крае ликвидируют пожар на овощебазе. Сообщение о пожаре поступило по адресу: Динской район, п. Агроном, ул. Школьная. По прибытии к месту первых подразделений установлено, что произошло загорание складского помещения, предназначенного для хранения овощей и фруктов. Площадь пожара [составляет] 1 тыс. кв. м", - говорится в сообщении.