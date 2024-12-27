В Харькове раздался взрыв

В Харьковской области на востоке Украины прогремел взрыв. Об этом сообщило украинское издание «Общественное» в своем Telegram-канале.

Взрыв раздался в Харькове на фоне воздушной тревоги. Она была объявлена в регионе в пятницу, 27 декабря в 17:24. Сирены также включились в Сумской, Полтавской и Днепропетровской областях.

Где именно раздался взрыв, не уточняется. Какие объекты инфраструктуры получили повреждения, также неизвестно.

Ранее стало известно, что в подконтрольном Вооруженным силам Украины (ВСУ) городе Запорожье раздался мощный взрыв. Позднее украинские власти сообщили о повреждении в Запорожье промышленной инфраструктуры.