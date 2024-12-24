В подмосковном ТЦ взорвали фейерверк

В торговом центре «Слава» в подмосковном городе Серпухова произошло задымление внутри МФЦ из-за взрыва фейерверка. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва».

Из комплекса эвакуировали посетителей. По данным очевидцев, пожилая женщина запустила салют внутри торгового центра. По предварительным данным, пенсионерка действовала по указаниям мошенников.

За последнее время регулярно появляются сообщения об эвакуации торговых центров из-за действий людей, которых обманули мошенники. Так, 21 декабря торговый центр «Гелиос» в подмосковном Королеве эвакуировали после взрыва петард в помещении многофункционального центра. В результате произошедшего никто не пострадал. Очевидцы рассказывали, что людей в торговый центр до сих пор не впускают. По их словам, после взрыва «все заискрилось, было страшно».