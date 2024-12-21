Массовая драка произошла в Шереметьево

В аэропорту Шереметьево произошла массовая драка между ожидающими вылета рейса в Шарм-эш-Шейх более суток туристами, другими пассажирами и силовиками. Об этом пишет «Московский комсомолец».

По данным газеты, в воздушной гавани порядка 200 человек ожидают вылета в Египет. Они полагают, что задержка может быть связана с поломкой борта.

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На фоне этого, туристы не дают пройти к выходу другим пассажирам.

На кадрах, опубликованных очевидцами, полицейские и сотрудники безопасности аэропорта разнимают дерущихся, задерживают особо агрессивных мужчин.