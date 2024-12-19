Суд дал 16 лет студенту Максимову за госизмену

Суд вынес приговор студенту Воронежского лесотехнического университета Ивану Максимову по делу о государственной измене и участии в деятельности террористической организации.

Об этом сообщила пресс-служба Генеральной прокуратуры России.

Установлено, что осенью прошлого года 19-летний студент начал переписываться с представителями террористической проукраинской организации, воюющей на стороне ВСУ в зоне СВО, чтобы вступить в неё.

По указанию кураторов Максимов распространял ложную информацию, а также установил месторасположение склада волонтёрской организации, помогающей армии России. Помимо этого, студенту дали задание поджечь объект железнодорожной инфраструктуры, что он и сделал в феврале 2024 года.

Второй Западный окружной военный суд приговорил Максимова к 16 годам лишения свободы. Первые 4 года он проведёт в тюрьме, а оставшиеся 12 — в колонии строгого режима.

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