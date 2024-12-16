Учитель протащил школьника по полу из-за шутки

В гимназии № 16 в подмосковных Мытищах учитель был отстранен от работы, после того как схватил подростка за одежду и протащил его по полу школьной столовой, пишет Readovka.news. По словам учеников, причиной конфликта стало облизанное печенье, которое ученик оставил на столе педагога.

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Учащиеся рассказали, что педагог не оценил шутку школьника, который заявил, что учитель уронил то печенье. Ученики также сообщили о других случаях неподобающего поведения этого преподавателя. На уроках он, по словам подростков, позволял себе оскорбления, называя учеников «нищебродами», а девочек критиковал за длину юбок, употребляя унизительные выражения.

Ранее ученик восьмого класса одной из школ Уфы спровоцировал конфликт с педагогом во время урока. Терпение учителя лопнуло и он в шутку взял непослушного подростка «на удушающий», после чего вытолкнул его из кабинета в коридор.