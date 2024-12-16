Учитель протащил школьника по полу из-за шутки
В гимназии № 16 в подмосковных Мытищах учитель был отстранен от работы, после того как схватил подростка за одежду и протащил его по полу школьной столовой, пишет Readovka.news. По словам учеников, причиной конфликта стало облизанное печенье, которое ученик оставил на столе педагога.
Учащиеся рассказали, что педагог не оценил шутку школьника, который заявил, что учитель уронил то печенье. Ученики также сообщили о других случаях неподобающего поведения этого преподавателя. На уроках он, по словам подростков, позволял себе оскорбления, называя учеников «нищебродами», а девочек критиковал за длину юбок, употребляя унизительные выражения.
Ранее ученик восьмого класса одной из школ Уфы спровоцировал конфликт с педагогом во время урока. Терпение учителя лопнуло и он в шутку взял непослушного подростка «на удушающий», после чего вытолкнул его из кабинета в коридор.