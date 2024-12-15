Моряков с танкера «Волгонефть-212» доставили в больницу

Спасенных членов экипажа тонущего в Керченском проливе танкера «Волгонефть-212 доставили в больницу Анапы. Об этом в воскресенье, 15 декабря, сообщил главный врач медучреждения Вячеслав Ушаков.

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По словам доктора, никто из потерпевших не получил тяжелых травм, передают «Известия».

15 декабря в экстренных службах сообщили, что танкер «Волгонефть-212» терпит бедствие в восьми километрах от побережья у Керченского пролива. На борту судна находилось 13 человек, оно перевозило около 4,3 тонны мазута. МЧС РФ сообщило, что все 13 моряков были эвакуированы с танкера, севшего на мель в Керченском проливе, один человек погиб.

Президент России Владимир Путин дал поручение организовать и провести в Керченском проливе спасательные работы.

Председатель отделения Общероссийского союза моряков по Ростовской области Леонид Глушак сообщил, что танкеры «Волгонефть» не должны использоваться для перевозок в зимний сезон. «Интерфакс» со ссылкой на осведомленный источник сообщил, что одной из основных версий крушения кораблей рассматривается ошибка экипажа в сложных погодных условиях.