Основатель сети магазинов одежды Mango трагически погиб в Испании

Основатель испанской компании по дизайну и продаже одежды Mango и один из богатейших людей Испании Исак Андик погиб в результате несчастного случая в горах в автономном сообществе Каталония. Об этом сообщила газета El PaÍs.

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По ее информации, 71-летний предприниматель погиб в результате падения в ущелье в муниципалитете Кольбато.

Как уточняет газета La Vanguardia, Андик был на экскурсии с членами семьи. Он упал с высоты 150 м.

В пресс-релизе Mango подтвердили смерть.

"С глубоким сожалением мы сообщаем о неожиданной смерти Исака Андика, <...> основателя Mango, в результате несчастного случая, произошедшего в эту субботу", - говорится в документе.

Сеть Mango была основана в 1984 году в автономном сообществе Каталония родившимся в Турции бизнесменом Исаком Андиком.

По данным журнала Forbes, он являлся пятым самым богатым человеком в Испании. У Mango насчитывается около 2,7 тыс. точек продаж в мире. Компания закрыла 2023 финансовый год с рекордными продажами, превысившими €3,1 млрд.