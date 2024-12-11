Аэропорт Сочи возобновил работу

Временные ограничения на работу аэропорта Сочи сняты. Об этом сообщили https://t.me/aeroaer/1424 в пресс-службе аэропорта.

Отмечается, что ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняли в 22:34 по московскому времени.

«Временные ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских ВС. В период их действия на запасные аэродромы ушли 11 рейсов», — говорится в тексте.

На данный момент все службы аэропорта принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов.

Временные ограничения в аэропорту Сочи были введены в 19:32 по московскому времени. Из-за них был перенесен вылет 12 рейсов в Москву, Санкт-Петербург, Тюмень, Самарканд, Красноярск, Пермь, Кемерово, Екатеринбург и Пхукет.