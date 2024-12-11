План «Ковер» ввели в аэропорту Сочи. Об этом в среду, 11 декабря, сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко.

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Ограничение на посадку и вылет самолетов действуют с 19:32 по московскому времени. Сотрудники авиагавани делают все возможное, чтобы гарантировать безопасность перелетов.

— Временные ограничения введены на работу аэропорта Сочи, — написал Кореняко в своем Telegram-канал.

8 октября в столичном аэропорту Внуково ввели план «Ковер». Сообщалось, что в авиагавани начали массово задерживать рейсы. На тот момент оказался полностью обесточен терминал D.

Некоторые самолеты, которые должны были там приземлиться, оказались перенаправлены в другие аэропорты города. Позже воздушная гавань возобновила работу в штатном режиме.