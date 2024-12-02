В Москве задержан робопес-наркокурьер
Полицейские в Москве задержали робопса-наркокурьера.
На корпусе у него была реклама даркнет-маркетплейса, где продаются наркотики и другие запрещенные товары, пишет «КП».
Робопес двигался по заранее определенному маршруту и даже соблюдал правила перехода.
Бдительные москвичи позвонили в полицию, и робот был задержан у метро «Печатники».
Как только его остановили сотрудники ДПС, аппарат ушел в режим «спячки», по-видимому, удалив внутреннюю информацию. У необычного курьера изъяли два пакета с неизвестным порошкообразным веществом.