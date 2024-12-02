В Москве задержан робопес-наркокурьер

Полицейские в Москве задержали робопса-наркокурьера.

© dreamstime.com

На корпусе у него была реклама даркнет-маркетплейса, где продаются наркотики и другие запрещенные товары, пишет «КП».

Робопес двигался по заранее определенному маршруту и даже соблюдал правила перехода.

Бдительные москвичи позвонили в полицию, и робот был задержан у метро «Печатники».

Как только его остановили сотрудники ДПС, аппарат ушел в режим «спячки», по-видимому, удалив внутреннюю информацию. У необычного курьера изъяли два пакета с неизвестным порошкообразным веществом.