Экс-глава департамента МО Куракин обжаловал приговор

Бывший заместитель председателя правительства Подмосковья, экс-глава департамента имущественных отношений Минобороны РФ Дмитрий Куракин, осужденный на 17 лет лишения свободы по делу о хищении леса из воинских частей, подал апелляционную жалобу на приговор, отмечается в карточке дела.

"Апелляционная жалоба на приговор Дмитрию Куракину зарегистрирована. Дата рассмотрения пока не назначена", - следует из картотеки.

В минувший понедельник Куракин был приговорен к 17 годам лишения свободы по делу о хищении леса из воинских частей и штрафу в размере 369 млн рублей. Ему вменяют преступления, предусмотренные ч. 3 ст. 285 (злоупотребление должностными полномочиями) и ч. 6 ст. 290 (взятка в особо крупном размере) УК РФ.

Суд приговорил также бывшего первого заместителя Куракина Владислава Холодкова и главу компании "Оборонспецресурс" Максима Ана за совершение преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере), к 14 годам лишения свободы каждого со штрафом 369 млн рублей.

В результате многочисленных проверок и расследований Куракин был арестован в ноябре 2023 года, позже его перевели под домашний арест. По версии стороны обвинения, вместе с должностными лицами министерства и подведомственными организациями он занимался незаконной вырубкой леса. С 2014 года по фальшивым документам он организовал на территории воинских частей Западного военного округа массовую вырубку здорового леса под видом санитарной. В рамках уголовного дела ему были предъявлены обвинения по статьям о злоупотреблении должностными полномочиями, получении взятки в особо крупном размере и мошенничестве.