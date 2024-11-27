Полыхающий автосалон под Воронежем попал на видео

На хуторе Ветряк утром 27 ноября вспыхнуло техпомещение автосалона, следует из сообщения МЧС России. На опубликованных кадрах пожарные тушат огонь в пристройке, который охватил 1600 квадратных метров. Из здания эвакуируют автомобили.

На хуторе Ветряк горит пристройка к автосалону. Существует угроза распространения огня. На месте работают 28 специалистов и девять единиц техники МЧС России, — сказано в сообщении.

Информация о пострадавших в результате ЧП не поступала. О причинах и обстоятельствах пожара неизвестно.

В Москве 25 ноября пожар произошел в элитном жилом комплексе «Зиларт». Огонь охватил несколько квартир. По информации МЧС, предварительной причиной ЧП стало возгорание блоков кондиционеров, находящихся на фасаде жилого дома. Информация о пострадавших не поступала.

В Санкт-Петербурге 24 ноября при пожаре в 12-этажном доме на улице Шаврова в Приморском районе пострадали двое детей. Их доставили в больницу. По информации МЧС, площадь возгорания в трехкомнатной квартире составила 12 квадратных метров.

В городе Буйнакске в Дагестане до этого четыре человека пострадали от отравления угарным газом. Их состояние оценивали как средней степени тяжести.