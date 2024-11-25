Авиаэксперт Роман Гусаров в разговоре с Рамблером прокомментировал инцидент с российским самолетом Superjet 100 в турецкой Анталье.

Вечером 24 ноября в турецком аэропорту произошло возгорание Superjet 100. Самолет выполнял рейс из Сочи в Анталью. Лайнер садился в сложных погодных условиях. Возгорание началось сразу после приземления. Очевидцы рассказали, что при посадке ощутили резкий удар, а затем увидели, как из самолета льется топливо. Life со ссылкой на Telegram-канал SHOT сообщал, что пилотов скоро допросят представители авиационных служб, а перед этим их допросили турецкие полицейские.

Эксперт подчеркнул, пилоты самостоятельно принимали решение о возможности посадки самолета при неблагоприятных погодных условиях.

Согласно имеющейся на данный момент информации, во время полета от экипажа не поступало никаких докладов о неисправностях. Кроме того, авиакомпания не делала подобных заявлений постфактум. Таким образом, сейчас можно говорить о том, что самолет был исправен. При этом в районе аэропорта Антальи была плохая погода, там был шторм, и, судя по показаниям пассажиров, самолет совершил посадку не сразу, а некоторое время кружил пред этим в воздухе. Скорее всего, пилоты принимали решение о том, садиться им или не садиться. Согласно современным правилам, если аэропорт не закрыт по метеоусловиям, то диспетчер сообщает экипажу о погодных условиях в районе аэродрома, после чего пилоты самостоятельно принимают решение о том, сажать ли самолет в данной ситуации или же уходить на запасной аэродром. Как мы видим, экипаж принял решение садиться. Но дальше что-то пошло не так. При этом мы пока не знаем, как повели себя другие авиакомпании, а это важный момент. Роман Гусаров Глава отраслевого портала «Авиа.ру»

Авиакомпания «Азимут» указала в качестве причины инцидента сдвига ветра, напомнил специалист.

«Сдвиг ветра – это, на самом деле, неприятное и непредсказуемое явление, которое может возникнуть в любой момент. Когда у тебя есть запас высоты, то бог с ним – ничего страшного, но когда сдвиг ветра происходит перед касанием полосы, то самолет может отбросить в сторону, может возникнуть крен. Спрогнозировать, что в следующий момент произойдет это явление, невозможно, его можно лишь парировать, но уже постфактум. И если сдвиг ветра произошел во время посадки, то это могло привести к удару о полосу – удару такой силы, которая просто не предусмотрена конструкцией самолета», - сказал Гусаров.

Причиной возгорания лайнера стал удар его двигателя или крыла о взлетно-посадочную полосу, отметил он.

«Как известно, двигатели у самолета висят достаточно низко, и не исключено, что не было касания двигателя. Если там был какой-то крен, то двигатель или крыло могло зацепить полосу, в результате чего мог быть поврежден топливопровод – появилась искра, и топливо загорелось. Была внешняя течь и внешнее возгорание. Все указывает на то, что внутреннего возгорания не было. Да, пассажиры рассказывают, что было внутреннее задымление, но это связано с тем, что система кондиционирования самолета забирает в салон воздух от двигателя. Соответственно, если вокруг двигателя происходит горение, то продукты горения начинают попадать в салон», - объяснил эксперт.

Он обратил внимание на то, что финальный этап посадки самолета пилоты проводят в ручном режиме.

«Когда ты находишься над полосой, то все в руках пилотов. Возможно, они вполне удачно парировали [крен]. Может быть, самолет мог уйти с полосы и разрушиться при посадке. Слава богу, что все закончилось лишь ударом и что конструкция самолета его выдержала», - сказал специалист, подчеркнув, что окончательно оценить произошедшее с Superjet 100 в Анталье можно будет только после расшифровки его «черных ящиков» и публикации результатов соответствующего расследования.

Ранее еще один самолет Sukhoi Superjet 100 российской авиакомпании «Азимут» совершил аварийную посадку в Красноярске.