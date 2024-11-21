В Майкопе в кладовой детсада обрушился пол

Обрушение пола произошло в кладовом помещении детского сада №10 в республиканском центре Адыгеи - Майкопе, травмы получили трое сотрудников. Администрация Майкопа проводит проверку, сообщил в Telegram-канале мэр города Геннадий Митрофанов.

"В подсобном помещении, расположенном на территории учреждения, обвалился пол. Трое сотрудников, работающих в кладовой, получили ушибы, ссадины и сейчас проходят медицинское обследование. Поручил провести тщательную проверку по этому факту, установить причины случившегося и приостановить эксплуатацию подсобного помещения до выяснения всех обстоятельств", - написал Митрофанов, уточнив, что лично проинспектировал дошкольное учреждение.

Соответствующую проверку проводит также прокуратура Майкопа, сообщили ТАСС в пресс-службе надзорного ведомства республики.