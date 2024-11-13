Автомобильный мост обрушился в Крыму

Сотрудники МЧС работают на месте обрушения моста в Джанкойском районе Крыма, пишет пресс-служба ведомства в Telegram-канале.

В МЧС пояснили, что между селами Изумрудное и Маслово повреждено дорожное полотно.

В момент происшествия на мосту находились легковушка и грузовик. Сотрудники МЧС России деблокировали 2 пострадавших, заметили в пресс-службе.

Информация о причинах и обстоятельствах ЧП, данные о состоянии пострадавших уточняются.

Власти предложили пути объезда через населенный пункт Солёное Озеро.