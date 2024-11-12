В Самаре эвакуируют школы и заводы

Школы Самары оперативно эвакуируют после звонков с сообщениями о минировании.

«12 ноября в ряд школ Самары поступили анонимные звонки о минировании зданий. Администрации школ незамедлительно оповестили экстренные службы, учащиеся и сотрудники школ эвакуированы», – сообщила в своем телеграм-канале блогер Ксения Штефан со ссылкой на администрацию города.

Также в мэрии сообщили, что после такого же анонимного звонка на вход и выход закрыли станцию метро «Гагаринская». Известно, что сейчас станция возобновила работу.

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А источник «КП-Самара» передает, что сообщения о минировании получили и городские заводы. Также известно, что в Самарской области, предположительно, приступили к эвакуации больниц по той же причине.

«ФедералПресс» запросил комментарий по поводу ситуации у пресс-службы городской мэрии, на момент публикации материала ответ не был получен.

Ранее «ФедералПресс» сообщал, что 8 ноября экстренно эвакуировали пермскую гимназию № 10 из-за подозрительного предмета.