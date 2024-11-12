Задержан адвокат Тимур Идалов

Представитель защиты адвоката Тимура Идалова, обвиняемого в угрозе убийством прокурору, подтвердил задержание своего доверителя.

"Тимур Идалов задержан, но его местонахождение нам неизвестно", - сообщил ТАСС адвокат Заур Самханов. Ранее в СМИ сообщалось о задержании Идалова, но официального подтверждения этой информации не было.

Идалов обвиняется по ч. 2 ст. 296 УК РФ (угроза убийством). По версии обвинения, адвокат угрожал прокурору в ходе процесса, который проходил в октябре 2022 года в Никулинском суде Москвы. В 2023 году адвокат был арестован, но позже его отпустили под запрет определенных действий. После этого он скрылся.

По делу об угрозах прокурору судебный процесс в Химкинском суде был прерван после того, как гособвинение запросило для него штраф. Постановлением от 15 июля этого года производство по делу Идалова было приостановлено в связи с объявлением его в розыск.

Как уточнили ТАСС в суде, процесс над Идаловым будет возобновлен 28 ноября. Как ожидается, суд выслушает последнее слово обвиняемого и удалится в совещательную комнату для вынесения судебного решения.

Идалов участвовал в деле экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, защищал Алихана Белхороева, который проходит по делу об убийстве начальника Центра по борьбе с экстремизмом МВД Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева и его брата. В 1990-е годы был осужден за похищение людей, среди которых был кандидат в президенты Армении Серж Джилавян, однако Верховный суд отменил приговор.