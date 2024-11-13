В Курской области создали опергруппы по борьбе с мародерами

В Глушковском районе Курской области создали оперативные группы, которые будут заниматься борьбой с мародерством. Об этом сообщил глава района Павел Золотарев в Telegram-канале.

«Убедительно попросил начальника военной полиции усилить ночной патруль и пропускной режим в населенные пункты нашего района. Надеюсь, благодаря этим мерам будет наведен порядок в районе», — написал чиновник, отметив, что проблема мародерства в районе существует.

По словам Золотарева, военная полиция поймала некоторых мародеров — у них нашли оружие и чужое имущество. Работа в этом направлении, как подчеркнул руководитель муниципалитета, продолжается.

Глушковский район после вторжения ВСУ в Курскую область, которое началось в начале августа, был частично занят украинскими военными. По неофициальным данным, в начале ноября армия России полностью зачистила этот район от противника. Близ населенного пункта Веселое копают противотанковые рвы, организуются линии обороны и устанавливаются так называемые зубы дракона.