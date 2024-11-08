Жители Звенигорода остались без электричества

Жители подмосковного Звенигорода остались без электричества. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

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Как сообщает источник, город полностью остался без электроснабжения — при этом во мрак погрузились как жилые здания, так и улицы. По словам местных жителей, электричество отключилось около 20:40, кроме того, наблюдаются перебои с сотовой связью.

На аварию отреагировали в оперативных службах — там уточнили, что на подстанции действительно произошла авария. Причины происшествия пока не называются.

Ранее без электричества остались пять улиц Белгорода.