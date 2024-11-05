Беспилотник атаковал многоквартирный дом в Белгороде

В Белгороде дрон ВСУ атаковал многоквартирный дом. Пострадал один мирный житель, рассказал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

© Настоящий Гладков/Telegram

В результате удара в одном МКД загорелись три квартиры — пожарные расчёты занимаются ликвидацией очагов возгорания, отметил глава региона.

«Бригада скорой помощи доставляет мужчину с минно-взрывной травмой и осколочным ранением ноги в городскую больницу №2 Белгорода», — отметил Гладков.

Информация о последствиях атаки уточняется. Все оперативные службы работают на месте, резюмировал губернатор.

Дом, в который попал дрон ВСУ, находится в микрорайоне «Новая жизнь», построенном для семей молодых врачей, учителей.

Рядом с пострадавшим зданием находятся школа и детсад, никаких военных объектов поблизости нет, пояснили журналисты.