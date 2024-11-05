Взрыв произошел на нефтезаводе в Турции

Взрыв прогремел на турецком нефтеперерабатывающем заводе. Об этом сообщает телеканал NTV.

Как уточнятся, инцидент произошел на территории, принадлежащей нефтеперерабатывающему предприятию Tupras на северо-западе страны. Также отмечается, что с территории предприятия в небо поднимается дым. На место ЧП были направлены пожарные, скорая помощь и силы безопасности.

В минувшую пятницу сообщалось, что восемь человек погибли, трое пострадали в результате крупного пожара на заводе по производству растительного масла в Бекаси, расположенном неподалеку от столицы Индонезии Джакарты.

После случившегося на место происшествия направились около 20 пожарных машин. Им удалось локализовать пожар на большей части территории фабрики.