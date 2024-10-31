В историю с травлей внука Резника вмешался Бастрыкин

Следственный комитет РФ вмешался в историю с травлей в ГИТРе («Институт кино и телевидения») студента Ильи Резника, внука прославленного поэта Ильи Резника. Об этом пишет «Московский комсомолец».

Ранее Максим Резник, отец пострадавшего студента, сообщил, что его сын подвергается травле на национальной почве уже два месяца. Он добавил, что был вынужден обратиться в СК РФ.

По данным газеты, после вмешательства главы ведомства Александра Бастрыкина, визитов следователей в учебное заведение, травля внука прославленного поэта со стороны группы студентов прекратилась.

В самом вузе планируют провести собственное расследование и выяснить, что же на самом деле произошло между студентами, уточнили журналисты.