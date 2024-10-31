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В историю с травлей внука Резника вмешался Бастрыкин

Следственный комитет РФ вмешался в историю с травлей в ГИТРе («Институт кино и телевидения») студента Ильи Резника, внука прославленного поэта Ильи Резника. Об этом пишет «Московский комсомолец».

В историю с травлей внука Резника вмешался Бастрыкин
© ТАСС

Ранее Максим Резник, отец пострадавшего студента, сообщил, что его сын подвергается травле на национальной почве уже два месяца. Он добавил, что был вынужден обратиться в СК РФ.

По данным газеты, после вмешательства главы ведомства Александра Бастрыкина, визитов следователей в учебное заведение, травля внука прославленного поэта со стороны группы студентов прекратилась.

В самом вузе планируют провести собственное расследование и выяснить, что же на самом деле произошло между студентами, уточнили журналисты.