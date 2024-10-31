Дроны ВСУ атаковали предприятия в Башкирии

Промышленные предприятия Башкирии подверглись атаке трех беспилотников. Об этом у себя Telegram-канале сообщил глава региона Радий Хабиров.

Он уточнил, что речь идет о промышленных предприятиях башкирского ТЭК. По данным РБК, атаке, в том числе подвергся завод «Башнефть-Уфанефтехим».

«Первый БПЛА упал на территории одного из предприятий и причинил минимальный ущерб в виде выбитых стекол в операторской. Два других упали в промзоне», — добавил Хабиров.

По его словам, жертв и разрушений нет, предприятия продолжают работать в штатном режиме.