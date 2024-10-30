Тигр съел фермера на плантации в Индии

В индийском штате Уттар-Прадеш тигр съел фермера, который работал рядом с границей национального парка Дудхва, сообщает «Вечерняя Москва».

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Хищник набросился на мужчину и утащил его на соседнюю плантацию сахарного тростника. Позже там нашли останки фермера. По факту инцидента началось расследование. Тигра удалось поймать.

Ранее в Иркутской области цирковая пантера напала на трехлетнего мальчика во время фотосессии. Ребенку наложили 20 швов. В настоящее время он находится в больнице, медики оценивают его состояние как стабильно тяжелое.

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил представить доклад о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах нападения цирковой пантеры на ребенка.