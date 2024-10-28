Подростков-криптовалютчиков ограбили в Москве

В Москве занимающихся криптовалютой четверых подростков 17-18 лет ограбили на 1,3 млн рублей, сообщает Telegram-канал Baza. Как пишут авторы канала, в ночь на 24 октября к ним в квартиру ворвались злоумышленники, в этот момент молодые люди играли дома в приставку.

По данным канала, пятеро неизвестных представились полицейскими, избили друзей и обыскали квартиру. У троих подростков грабители забрали примерно по 450 тысяч рублей, у одного — около 15 тысяч, всего — 1 365 000 рублей.

Как сказано в материале, давая показания, молодые люди рассказали о своем занятии и предположили, что грабителей на них кто-то навел. В итоге уже вечером того же дня троих подозреваемых задержали, они оказались примерно одного возраста с потерпевшими, отметили авторы.

Ранее сообщалось, что в Красноярске 24-летняя девушка попалась на уловку кибермошенников и лишилась 8,9 млн рублей. Жительница хотела заработать на криптобирже.

По данным прокуратуры, в июле девушке предложили заработать на криптовалютной платформе. Согласно инструкции злоумышленников она перевела бирже первые 1,8 млн рублей. После жительница Красноярска оформила пять кредитов на сумму более 4 млн рублей. Чтобы вывести заработок, она заняла у подруг 970 тысяч рублей, а у бабушки — еще 350 тысяч рублей.

До этого на уловку злоумышленников попался профессор Горного университета в Санкт-Петербурге. Мужчина хотел записаться на медицинские процедуры. Ему прислали ссылку с приложением. Россиянин установил его на телефон, а мошенники похитили 990 тысяч рублей.