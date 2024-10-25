Гуфа доставили в суд

Рэпера Гуфа (настоящее имя Алексей Долматов) доставили в Наро-Фоминский суд Московской области после драки в бане. Об этом сообщает Life со ссылкой на SHOT.

Очевидцы рассказали, что на одной руке у рэпера наручник, на другой заметен гипс. Гуфу в суде изберут меру пресечения.

Его знакомому, также участнику драки, избрали меру пресечения в виде запрета определенных действий.

23 октября Telegram-канал SHOT сообщил, что Гуф находится в отделении полиции подмосковного города Апрелевки из-за драки. По информации издания, Долматов начал приставать к девушке. Та пожаловалась своему брату на случившееся. Родственник встал на защиту, вступив в драку с Гуфом. В ходе потасовки рэпер ударил оппонента по уху, а сам получил травму руки.

В итоге брат девушки написал заявление в полицию на Долматова. Перед этим мужчина снял побои. Сотрудники правоохранительных органов, отмечает SHOT, задержали обоих участников драки до выяснения обстоятельств.