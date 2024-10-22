Выданного Камбоджей россиянина обвинили по пяти эпизодам хищений

Россиянин Сергей Волков, который был выдан российской стороне властями Камбоджи, обвиняется по пяти эпизодам мошенничества, связанного с хищениями денег, выделенных на реставрацию Соловецкого монастыря. Об этом сказано в судебных документах, с которыми ознакомился ТАСС.

"В отношении Волкова С. А. 25.09.2019 вынесено постановление о привлечении в качестве обвиняемого в совершении пяти преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере) по фактам совершения хищений бюджетных денежных средств в особо крупном размере в составе организованной группы при реализации полномочий по определению статуса расположенных на территории Соловецкого монастыря объектов культурного наследия, включению их в Единый государственный реестр объектов культурного наследия и изменению категории их историко-культурного значения", - сказано в решении Басманного суда Москвы о продлении ареста Волкову.

В документе также сказано, что в настоящее время следователи ждут заключения двух дополнительных почерковедческих судебных экспертиз, с которыми будет ознакомлен Волков, поле чего ему предъявят обвинение в окончательной редакции.

По версии следствия, с 2011 по 2016 год Волков и его сообщники похитили выделенные Министерством культуры РФ бюджетные деньги. Обвиняемый руководил одной из фирм-подрядчиков, с которой заключали госконтракты для историко-культурной экспертизы объектов культурного наследия на территории Соловецкого монастыря и отдельных сооружений островов Соловецкого архипелага. Она была необходима для последующей организации реставрационных работ. Участники организованной группы предоставляли подложные акты приемки и оплаты результатов работ в Минкультуры РФ, в результате чего государству нанесен ущерб в размере более 19 млн рублей.

СК РФ в 2018 году возбудил по данному факту уголовное дело. В сентябре 2019-го Волкову было предъявлено обвинение по статье о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4. ст. 159 УК РФ). Суд в Москве вынес решение о заочном аресте. В январе 2020 года Волков был объявлен в международный розыск. В результате взаимодействия по каналам Интерпола правоохранители Камбоджи задержали разыскиваемого на территории страны.

Ранее сообщалось, что в рамках возбужденного в 2018 году дела о хищении средств на реконструкцию Соловецкого монастыря задержаны бывший замдиректора департамента охраны объектов культурного наследия Минкультуры РФ Павел Мосолов, экс-глава департамента центра сохранности объектов культурного наследия Минкультуры РФ Владимир Цветнов, гендиректор одной из столичных фирм Татьяна Магдеева и экс-гендиректор компании "Сфера" Сергей Семиков. Им было предъявлено обвинение в совершении мошенничества в особо крупном размере, совершенном организованной группой (ч. 4 ст. 159 УК РФ), они были арестованы Басманным судом Москвы. Отмечалось, что еще несколько человек находятся в розыске.