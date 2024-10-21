В Крыму мужчина выжил после падения с 15-метровой скалы

В районе Тисового ущелья в Крыму мужчина по неосторожности сорвался со скалы, он скатился вниз по крутому склону с высоты 15 метров. Об этом сообщает пресс-служба МЧС республики Крым.

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Инцидент произошел на горе Чатыр-Даг, турист поднимался по горной тропе и оступился. Мужчина сорвался с 15-метрового склона и получил травмы различной степени тяжести. Ему потребовалась помощь спасателей.

Для оказания помощи выезжала дежурная смена Симферопольского аварийно-спасательного отряда, пострадавшего погрузили на специальные носилки и доставили к Ангарскому перевалу, где передали медработникам.

До этого сообщалось, что в Крыму спасли мужчину, который пошел гулять с собакой по лесу и заблудился. Сотрудники экстренных служб прочесали территорию и нашли заблудившегося мужчину и его питомца. В поисковых мероприятиях были задействованы четыре спасателя и одна единица техники.