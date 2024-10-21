Сотрудники силовых структур задержали вежливого налетчика, который напал с ножом на женщину-продавца в Петербурге. Об этом в понедельник, 21 октября, сообщили в главке МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Вечерняя Москва

На кадрах видно, как мужчина, одетый во все черное, подходит к женщине-продавцу с похожим на нож предметом и предупреждает, что будет ей угрожать. Далее он забирает деньги из кассы, прощается и покидает место преступления. Lenta.ru

Преступника удалось задержать через полтора часа после совершения преступления в пекарне, расположенной недалеко от места инцидента. Против него возбуждено уголовное дело по статье о разбое. Ura.Ru