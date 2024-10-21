6-летняя девочка с отцом получили ожоги от антифриза в автобусе в Подмосковье

Струя горячего антифриза облила шестилетнюю девочку и ее 40-летнего отца Феликса, когда они ехали в автобусе в подмосковной Коломне. Мужчина написал заявление в полицию и Мострансавто с требованием найти виновных.

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Об этом в понедельник, 21 октября, сообщает источник, знакомый с ситуацией.

— В субботу в полдень 40-летний Феликс поехал на стройрынок в Коломне со своей шестилетней дочкой Алисой. Они сели в автобус № 3 у ДК «Цементник». Через пару остановок автобус затарахтел, в салоне запахло топливом. Отец насторожился и уже собирался выходить на следующей остановке, как вдруг крышку люка в районе пассажирских сидений сорвало и оттуда ударила горячая жидкость розового цвета, — пишет Telegram-канала «Осторожно, Москва».

Внезапно Феликса обдало кипятком. Пробежав два–три кресла, он увидел своего ребенка за струей воды и пара. Феликс «нырнул» в струю, чтобы вытащить дочь. На помощь подбежал водитель. Он объяснил, что это антифриз. Мужчина получил ожог голеностопа, у ребенка только шок.

21 октября стало известно, что в результате инцидента с аварией автобуса в подмосковных Люберцах пострадали 12 человек, включая несовершеннолетнего ребенка. В отношении водителя возбудили уголовное дело.