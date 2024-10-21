ФСБ изъяла у подпольных добытчиков 41 кг золота на 300 млн рублей

ФСБ изъяла 41 кг самородков и слитков золота на 300 млн рублей у группы подпольных уральских золотодобытчиков.

Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

"В Челябинской области задержаны участники межрегиональной преступной группы, специализировавшейся на незаконной добыче самородного золота на территории нескольких регионов России, - сообщили в ЦОС. - При проведении оперативно-разыскных мероприятий и неотложных следственных действий у задержанных были изъяты золотые самородки и кустарно изготовленные слитки общей массой свыше 41 кг на сумму около 300 млн рублей, а также оборудование для добычи драгоценного металла".

Добытое незаконным путем золото сбывалось в Екатеринбурге.

Следственным подразделением УФСБ по Челябинской области возбуждены уголовные дела по ч. 4 ст. 191 УК РФ (незаконный оборот драгоценных металлов, совершенный в крупном размере), которая предусматривает принудительные работы или лишение свободы на срок до 5 лет. Проводятся следственные действия по закреплению доказательной базы, установлению и документированию иных возможных фактов их противоправной деятельности, добавили в ФСБ.