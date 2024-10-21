18 человек попали в рабство к цыганам под Ростовом-на-Дону

18 человек спасли из трудового рабства с цыганской фермы под Ростовом-на-Дону. Об этом сообщает Telegram-канал Don Mash.

Обнаружить людей удалось после того, как один из пленных по имени Антон взял у недавно прибывшего на ферму мужчины телефон — по случайности его забыли забрать. Он связался родственниками, которые позвонили в полицию. Оказалось, что люди находились в плену на хуторе Слава Труда, куда вместе с правоохранителями отправились доброволец из организации «Альтернатива» и корреспондент канала.

Антон рассказал, что попал в рабство несколько месяцев назад. Он был в Ростове проездом, где познакомился с людьми, выпил с ними, а после очнулся в бараке без телефона и денег.

Некоторые из пленников сами приехали на ферму, поверив обещаниям о сезонной работе с оплатой в 1 тысячу рублей в день. Вместе этого им приходилось работать за еду, а несогласных избивали. По словам освобожденных, фермой руководил цыган по кличке Батя. Пять человек уже подали на него заявления — сейчас полиция разбирается в ситуации.