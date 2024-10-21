Сотрудника психбольницы в Москве задержали за мошенничество на 600 млн

В Москве задержали за мошенничество на 600 миллионов рублей сотрудника психиатрической больницы Эдуард Федина. В отношении него возбудили уголовное дело. Чертановский суд отправил его под домашний арест.

Об этом в понедельник, 21 октября, сообщает источник, знакомый с ситуацией.

— Заведующий организационно-методическим отделом учреждения Эдуард Федин помог фигуранту уголовного дела о растрате 600 миллионов. Адвокаты обвиняемого договорились с Фединым о госпитализации в 13-ю психиатрическую клиническую больницу, там ему поставили диагноз, провели экспертизу, по результатам которой фигуранта признали невменяемым, — сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источник.

Ранее в пятницу, 18 октября, Егорьевский городской суд приговорил Сергея Степанова к четырем годам лишения свободы в колонии. Он обвиняется в мошенничестве в сфере кредитования. Общая сумма хищений составила пять с половиной миллионов рублей.