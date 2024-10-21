В России 18 человек попали в рабство к цыганам

В Ростовской области 18 человек находились в рабстве у цыган. Об этом сообщает Telegram-канал Don Mash.

По данным канала, люди работали на одной из местных ферм за еду. Некоторые из них приехали якобы для сезонной работы с посуточной оплатой. Руководил их деятельностью некий цыган по прозвищу Батя.

Освободить людей удалось после звонка одного из узников в полицию — телефон забыли отобрать у одного из вновь прибывших на ферму мужчин. Пять человек уже написали заявления на хозяев фермы.

Ранее еще одну цыганскую ферму с рабским трудом выявили под Тулой. На ней работали десять человек, в том числе — ветеран специальной военной операции.