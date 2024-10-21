Брошенный матерью годовалый ребенок умер от голода

Во Владимирской области на улице нашли тело умершего от голода ребёнка. События развернулись в городе Коврове. Там 18 октября на Восточной улице обнаружили труп совсем маленького мальчика. Через месяц ему должно было исполниться 1,5 года. Но это оказалось просто невозможно, так как последнее время ребёнок жил один.

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Как умер ребёнок

Следствие предварительно установило, что 19-летняя мать надолго оставила малыша одного в квартире. Еды и воды у него не было. Такие условия постепенно привели к смерти.

Женщина призналась, что ушла из дома развлекаться, ещё когда было тепло — возможно, даже летом, рассказал «КП — Владимир».

Что было дальше

Молодая мать положила тело и вещи ребёнка в коробку и выбросила её недалеко от дома.

СУ СК РФ по Владимирской области открыло уголовное дело об убийство малолетнего. Там сообщили, что женщине уже предъявили обвинение.

Ребёнок в мусорном баке

Весной 2024 года в Новосибирске задержали 22-летнюю женщину, которая отнесла своего новорождённого сына на мусорку. Мальчика нашёл случайный прохожий. Он услышал его плач, когда был неподалёку.