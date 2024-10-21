Замерзающую в горах туристку эвакуировали с горы Пидан

Туристка поднялась на гору Пидан в Приморье и не смогла спуститься. Как сообщает пресс-служба МЧС по региону в Telegram-канале, спасателям пришлось пронести женщину на носилках более 15 километров.

Информация о происшествии поступила в центр управления в кризисных ситуациях ближе к полуночи 19 октября. Двое туристов из незарегистрированной группы начали восхождение утром, а при спуске одной из женщин стало плохо: она замерзла и не могла идти дальше. Вместе с ней на вершине остался брат. Путешественники из другой группы обнаружили их утром следующего дня, установили палатку, утеплили женщину и остались до прибытия спасателей.

Ранним утром 20 октября сотрудники МЧС и волонтеры добрались до граждан и оказали первую помощь. В условиях сложной гористой местности, в холоде и ветре, они спустили пострадавшую на носилках. Из села Лукьяновка ее забрали медики скорой помощи.

В МЧС напомнили, что туристы должны регистрировать свои маршруты у спасателей. Это значительно сокращает время поисков терпящих бедствие граждан и обеспечивает своевременную квалифицированную помощь.