Следствие по делу Логиновой о торговле детьми продлили на три месяца

Следственные органы продлили на три месяца срок предварительного расследования уголовного дела о торговле детьми в отношении многодетной матери Юлии Логиновой. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на судебные документы.

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Таким образом, заместитель главы СК России продлил следствие до 16 января 2025 года. Расследование будет продолжаться в течение 15 месяцев.

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В документах по делу отмечается, что особая сложность расследования объясняется необходимостью выполнить большое количество следственных действий. В частности, с помощью подачи международных запросов и запросов в разные субъекты России.

15 октября стало известно, что фигуранты уголовного дела о торговле детьми, главной обвиняемой в котором является написавшая явку с повинной Юлия Логинова, частично признали свою вину.

В августе сообщалось, что Логинова признала вину в торговле детьми и планировала заключить сделку со следствием. До этого по данному делу суд назначил запрет определенных действий одной из обвиняемых по делу – Наталье Тараненко. По версии следствия, женщина совершила сделку с младенцем в 2020 году.

Уголовное дело о торговле младенцами было возбуждено 16 октября 2023 года. Всего по делу проходят 13 фигурантов, среди которых три многодетных матери. У Логиновой на иждивении находятся 15 детей. Ранее результаты ДНК-тестов подтвердили продажу четырех мальчиков и трех девочек, которых при помощи фигуранта дела Натальи Патоки усыновила и удочерила Юлия Логинова.